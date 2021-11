Super Dragon Ball Heroes: l'undicesimo anniversario celebrato da due key visual

Un po’ come il vino, Super Dragon Ball Heroes sta migliorando con il passare del tempo. Al suo undicesimo anno di vita, l’opera promozionale non canonica è giunta all’apice, mettendo in scena non solo scontri da sogno, ma anche trama e lore emozionanti. In occasione di questo traguardo, sono state condivise due bellissime immagini celebrative.

Di recente, un evento in pompa magna ha festeggiato l’undicesimo compleanno di Super Dragon Ball Heroes. Nel corso della live streaming celebrativo, a cui tra gli altri ha presenziato anche l’iconica Masako Nozawa, ossia la leggendaria voce di Goku, è stato rilasciato il nuovo episodio promozionale della Big Bang Mission ed è stata annunciata la prossima saga dell’anime, la Universe God Mission. Ma non solo, sono anche state condivise due magnifiche key visual, di cui una di esse può essere utilizzata dagli utenti come sfondo desktop o mobile.

Le due immagini, che trovate in calce, omaggiano rispettivamente la serie anime e il videogioco arcade cabinato. La prima ritrae Xeno Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker, Gogeta Super Saiyan Blue e il “nuovo” Fu, i protagonisti della spettacolare battaglia dell’episodio 39 di Super Dragon Ball Heroes. La seconda, invece, presenta i suddetti Gogeta in compagnia dei due protagonisti del videogioco, i Saiyan Beat e Note.

E voi, cosa ne pensate di questo franchise non canonico? Vorreste che le vicende narrate fossero approfondite in maniera migliore?