Super Dragon Ball Heroes - Universe Mission: il manga arriva in Italia con Star Comics

Mentre l’anime di Super Dragon Ball Heroes continua a sopperire la mancanza della serie principale, che tornerà nel 2022 con una nuova pellicola, Edizioni Star Comics annuncia che il manga dell’opera promozionale tornerà in Italia dal 22 settembre.

Dopo Super Dragon Ball Heroes: Missione nell'Oscuro Mondo Demoniaco, di cui trovate la nostra recensione, Star Comics porta nel nostro paese anche la miniserie in due volumi Universe Mission. Questa saga, a cui abbiamo già potuto assistere nell’adattamento animato, porterà i lettori in un misterioso pianeta prigione in cui sono stati relegati i più potenti combattenti dell’universo.

Nel bel mezzo di un allenamento in compagnia dell’angelo Whis, Goku e Vegeta vengono contattati da Mai, la quale li informa che Trunks è scomparso in circostanze anomale. Guidati dal misterioso Fu, sulle tracce del Saiyan Mezzosangue i due Guerrieri Z vengono attirati con l’inganno su un pianeta chiamato Prigione Planetaria. In questo luogo, li attende una missione che trascende lo spazio e il tempo.

Super Dragon Ball Heroes - Universe Mission di Yoshitaka Nagayama fa da seguito a Missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco, il cui manga è arrivato di recente in Italia, e precede Big Bang Mission!, arco narrativo che sta attualmente imperversando nella serie anime. Questa miniserie in due volumi edita da Star Comics sarà disponibile dal 22 settembre. Vi lasciamo infine all’episodio 38 di Super Dragon Ball Heroes.