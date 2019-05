Super Dragon Ball Heroes: L'universo 7 sta per subire un violento attacco

L'episodio 11 di Super Dragon Ball Heroes ha visto lo svolgersi di molte battaglie dei nostri protagonosti, con Vegeta che fa sfoggio del suo Super Saiyan Evolution contro i guerrieri della Core Area e Goku che cerca di recuperare le forze non potendo più utilizzare la forma dell'Ultra Istinto.

I villain protagonisti del nuovo arco narrativo del Conflitto Universale, i Guerrieri della Core Area, stanno continuando il loro piano di conquista attaccando ogni universo per sottrarne l'energia, così da mettere in pericolo Zeno Sama stesso costruendo una potentissima arma in grado di eliminarlo. Finora gli universi 6 e 11 sono caduti sotto i colpi della banda di villain capeggiata da Hearts, il quale ha rivolto le proprie mire verso l'universo 7 di Goku e i suoi amici, pronti a scardinare la terribile minaccia.

L'episodio 11 si svolge nell'universo di Jiren, con i nostri eroi che cercano di aiutare i Pride Troopers a non soccombere sotto i colpi dei potenti nemici. La forza dei Guerrieri della Core Area si rivela però oltre le aspettative, annullando perfino il potere dell'Ultra istinto grazie alle abilità telecinetiche di Hearts e mettendo fuori gioco anche il Grigio, sconfitto da un Zamasu appena resuscitato. Mediante l'intervento di Kaioshin però, che apparendo improvvisamente sul campo di battaglia distrae i nemici, permette a Goku di approfittare del momento per teletrasportarsi insieme a Vegeta e Trunks del Futuro.

Il perfido Zamasu riesce a riconoscere l'identità del Kaioshin, ricollegandolo al mondo dei nostri amici, portando così i guerrieri della Core Area a virare i loro piani di conquisti verso il settimo universo, in questo momento più in pericolo che mai - a causa dell'imminente invasione di nemici potentissimi.