Super Dragon Ball Heroes: uscita e sinossi per l'episodio 7 della Ultra God mission

La sesta puntata di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission risale a fine dicembre 2022. Dopo diverse settimane di assenza, finalmente l'anime non canonico sta per fare il suo ritorno. Ecco data di uscita e sinossi per Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission 7.

Lo scontro tra Goku e Aios era stato interrotto dall'ascesa del Re Demone Oscuro. Demigra ha fatto il suo esordio in Super Dragon Ball Heroes richiamando a sé un potente nemico. Dark Omega Shenron è però stato battuto senza troppi problemi con un omaggio a Dragon Ball GT. Come proseguirà ora la storia?

Il 12 febbraio verrà pubblicato in rete l'episodio 7 dell'arco Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes. L'anime promozionale dell'omonimo videogioco arcade tornerà dunque con una puntata intitolata "Una turbolenta super battaglia spazio temporale dalla presa demoniaca del re oscuro Demigra!".

Syn Shenron è stato sconfitto, ma la crisi non è ancora terminata. Le battaglie continuano a svolgersi in vari luoghi, ognuna con i propri sviluppi. Il re oscuro Demigra farà la sua mossa decisiva. Sarà lui a battersi con Goku, oppure arriverà un nuovo avversario tratto dal passato della serie? In questa fase decisiva della Ultra God Mission potrebbe fare il suo intervento Broly.