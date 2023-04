Super Dragon Ball Heroes, uscita e sinossi dell'episodio 8 della Ultra God Mission

Mentre la community di appassionati è in attesa di novità riguardanti il web anime di Dragon Ball Super, che secondo i leak dovrebbe arrivare entro la fine del 2023, TOEI Animation sta per portare avanti l'avventura di Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission.

Il tanto vociferato web anime di Dragon Ball Super pare seguirà le orme di Super Dragon Ball Heroes, una serie animata suddivisa in episodi brevi rilasciati su canali appositi. In attesa di novità da questo punto di vista, sta per proseguire la Ultra God Mission.

Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission è il nuovo arco narrativo della serie anime non canonica ispirata all'omonimo arcade che sta portando i Guerrieri Z e i Guerrieri della Pattuglia Temporale ad affrontare prima la minaccia della ex Kaioshin Suprema del Tempo e poi quella di Demigra.

L'ottavo episodio di Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission verrà rilasciato il 13 aprile, mentre il capitolo 14 del manga debutterà questa domenica. Intitolata "A Union That Transcends Space-Time! The Fist Of Justice That Smashes Evil!", la puntata porterà a grandi scontri.

Stando alla sinossi pubblicata in rete, il Re Demone Demigra mostrerà tutto il suo potere, mentre negli altri campi di battaglia proseguiranno gli scontri tra i combattenti della giustizia e quelli che hanno ricevuto in dono il potere del demone oscuro. Riusciranno i guerrieri che trascendono il tempo e lo spazio a sconfiggere Demigra e il suo esercito? Vi lasciamo alla key visual per Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission episodio 7.