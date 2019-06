Super Dragon Ball Heroes svela il punto debole di Golden Metal Cooler

l'anime di Super Dragon Ball Heroes è ritornato con l'episodio 12, e lo scontro dei nostri eroi contro la temibile organizzazione della Core Area continua imperterrito. In particolare, l'episodio ci mostra la forza di Golden Metal Cooler.

Super Dragon Ball Heroes ci ha da sempre abituato all'introduzione di nuove forme e personaggi che nella serie canonica non avremmo mai potuto approcciare, e anche questa volta l'anime promozionale lascia il segno proponendoci una forma inedita del fratello di Freezer: Golden Metal Cooler.

Nel corso dell'anime eravamo già venuti a conoscenza che Cooler potesse trasformarsi in versione Gold, imitando suo fratello, ma l'episodio 12 ci mostra un upgrade ulteriore, che porta alla ribalta la sua caratteristica forma "Metal", ricordata dai fan per l' apparizione nel lungometraggio di Dragon Ball Z.



Precedentemente Cooler aveva combattuto contro il Saiyan malvagio Kamba nella sua forma Gold, rimanendo sopraffatto dalla forza fuori scala del guerriero. Nella trasformazione in Golden Metal Cooler, quest'ultimo riesce a predominare su Kanba, sia in versione base che in forma di Super Saiyan. Tuttavia questa forma nasconde delle debolezze.



Per sprigionare un quantitativo di potenza cosi elevato, il corpo metallico di Cooler si surriscalda, costringendo il guerriero a ritirarsi prima di sferrare il colpo finale al malvagio Saiyan. Questo inconveniente ci porta a fare un parallelismo con Freezer, che anche lui, nelle prime volte in cui si trasformava in versione Gold, soffriva una resistenza molto bassa costringendolo ad allenarsi duramente per migliorare quest'aspetto.



Chissà se nel corso della serie lo vedremo ancora migliorare, ma già a questo livello si conferma uno dei guerrieri più forti della serie, riuscendo a sopraffare Kanba che aveva messo in difficoltà sia Goku che Vegeta nelle prime battute dell'anime.



Super Dragon Ball Heroes tonerà a luglio con uno scontro davvero speciale.