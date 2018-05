Super Dragon Ball Heroes vedrà il ritorno del Super Saiyan 4 in un anime dopo 20 anni!

Super Dragon Ball Heroes è stato annunciato ufficialmente dalle pagine della rivista V-Jump. Si tratta, come già spiegato, dell'adattamento anime di un noto videogioco del franchise, che non solo avrà il fardello di riportare in auge la serie animata (che sia in TV o in streaming) del franchise, ma segnerà un ritorno a dir poco leggendario.

Ci riferiamo al Super Saiyan 4, storica trasformazione introdotta in Dragon Ball GT e mai stata canonica a causa della natura apocrifa della serie stessa. Il Super Saiyan di quarto livello è stato poi ulteriormente "scanonizzato" da alcune scelte narrative nel manga di Dragon Ball Super, ma è indubbio quanto sia rimasto prepotentemente nei cuori dei fan del franchise - i quali, forse, lo apprezzano più del Super Saiyan God, del Super Saiyan Blue e delle sue varianti e finanche dell'Ultra Istinto.

Sono passati più di 20 anni dalla conclusione di Dragon Ball GT: era il 19 novembre del 1997 quando fu trasmesso in Giappone l'episodio finale della serie. Venti anni in cui, eccezion fatta per le incarnazioni videoludiche del franchise, il Super Saiyan 4 non si è più fatto vedere in alcun prodotto animato - giacché l'unico special TV dell'anime, intitolato L'Ultima Battaglia, non incluse nessun personaggio in grado di trasformarsi nel super guerriero scimmiesco.

Insomma, nonostante la trama parecchio confusa, come abbiamo già evidenziato, l'anime di Super Dragon Ball Heroes ci riporterà in una serie la figura del Super Saiyan 4. E c'è di più: lo vedremo scontrarsi, com'è nella trama del videogioco cui si ispira, finanche con il Super Saiyan Blue! Probabilmente riceveremo la fatidica risposta a una domanda che attanaglia i fan da anni: è più forte il Super Saiyan 4 o il Super Saiyan God? È meglio Dragon Ball Super o Dragon Ball GT?