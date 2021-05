Super Dragon Ball Heroes: Vegeta è pronto a difendere il suo orgoglio Saiyan

La nuova saga di Super Dragon Ball Heroes è pronta a premere il pedale dell'accelleratore. Nel corso del prossimo episodio, infatti, Vegeta sarà coinvolto in un epico combattimento in cui dovrà difendere il suo orgoglio e l'onore della razza guerriera per eccellenza.

Mentre Goku e Hearts erano impegnati a lottare con Golden Freezer e Golden Cooler, oltre che a subire la furia di Broly, Vegeta si era ritrovato solo e spaesato in un pianeta che pensava non avrebbe mai più rivisto in vita sua. Il principe, però, ha subito compagnia, sul Pianeta Vegeta sono presenti altri due Saiyan, Turles e Cumber.

Nel terzo episodio di questo esplosivo arco narrativo, intitolato "L'orgoglio della razza Saiyan! Il risveglio di Vegeta!", il principe dovrà difendersi dall'assalto dei due antagonisti. Trovandosi in situazione di disparità numerica, Vegeta dovrà ricorrere a tutto il suo orgoglio per non cedere il passo e per risolvere il combattimento a suo favore.

Ma i due avversari sono circondati dall'energia dei Saiyan Malvagi, aura che cerca di prendere possesso anche dello stesso Vegeta. Per disfarsene, il Principe dei Saiyan è pronto a una nuova trasformazione in Super Dragon Ball Heroes.

Nel corso di questa saga, Super Dragon Ball Heroes potrebbe portarci alla scoperta delle origini del Super Saiyan God, ecco perché.