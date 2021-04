Super Dragon Ball Heroes: Vegeta è tornato a casa, ecco dove si trova il principe

Il nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes ha portato Goku a risvegliarsi nell'Universo Parallelo di Fu, un luogo misterioso, in cui sono presenti numerosi antagonisti storici, che sembra legato a doppio filo con l'Universo 7. Mentre Goku si trova in una Terra alternativa, ecco dove si è risvegliato Vegeta.

L'elaborato piano di Fu ha portato Goku e Vegeta a dividersi. Mentre Kakarot è stato coinvolto in un duro combattimento con Freezer, Cooler e Broly, in cui è stato aiutato con grande sorpresa da Heart, il Principe dei Saiyan si è ritrovato in un luogo che si pensava non avremmo mai più rivisto.

Sgomento, Vegeta realizza di trovarsi sul Pianeta Vegeta, pianeta che gli diede i natali e che venne distrutto anni or sono dall'attacco a sorpresa di Freezer. Stranamente, nell'Universo Parallelo di Fu il pianeta dei Saiyan è ancora integro ed è persino popolato. A far compagnia al principe troviamo altri due Saiyan, che però, purtroppo per lui, sono tutt'altro che amichevoli, Cumber e Turles. Riuscirà a destreggiarsi, da solo, contro due avversari di tale portata?

Vegeta si prepara alla sua più grande battaglia nell'episodio 34 di Super Dragon Ball Heroes. Nel mentre, Goku deve fare i conti con un devastante ritorno in Super Dragon Ball Heroes.