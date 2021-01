Super Dragon Ball Heroes: Vegeth e Broly si scontrano nel nuovo episodio

Gli scontri presentati in Super Dragon Ball Heroes continuano. Vediamo insieme la puntata numero 31, la prima ad essere resa disponibile nell'anno 2021.

Il videogioco arcade Dragon Ball Heroes, disponibile unicamente in Giappone, ha reso possibile eventi, come la nascita e l'incontro di personaggi, che nella serie originale non sarebbero mai potuti avvenire. In particolare Vegeth ha la possibilità di incontrare una propria versione alternativa proveniente da un'altra dimensione. Mentre il primo ha la capacità di raggiungere la forma divina del Super Saiyan Blu, il secondo può diventare Super Saiyan 4 Limit Breaker.

Il nuovo episodio, riportato in copertina a questa news, segna l'inizio della fine dell'arco narrativo attualmente in corso ed in esso fa la propria comparsa un personaggio molto atteso, ossia Broly. Come è possibile vedere nel video il Saiyan leggendario ingaggia in combattimento i due guerrieri fusi riuscendo ad eguagliarli e dando prova anch'egli di saper padroneggiare la forma Limit Breaker.

Mentre la prossima parte della storia è attesa per Febbraio, riporto una news nel quale viene spiegato dove è possibile seguire le puntate di Super Dragon Ball Heroes. Voi cosa ne pensate di questo episodio? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordo inoltre che in uno speciale di Super Dragon Ball Heroes Yamcha si è fatto valere.