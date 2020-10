Super Dragon Ball Heroes, Vegeth infligge a Fu un devastante colpo, ecco il video

Le avventure dell'universo di Super Dragon Ball Heroes proseguono spedite, continuando a tenere con il fiato sospeso i fan dei Saiyan. Con l'ingresso sulla scena di Vegeth e lo scontro con Fu che entra nel vivo, la serie ONA diventa sempre più interessante ed un tweet condiviso in rete aumenta ancora di più l'hype.

Il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes è previsto tra pochi giorni, precisamente l'ormai prossimo 29/10/2020. Come già vi avevamo anticipato, la nuova puntata vedrà Vegeth alla prese con Fu, il demone che ha creato il Pianeta Prigione.

Lo scontro tra i due combattenti metterà in mostra il potere dell'eroe nato dalla fusione tra Goku e Vegeta. Anche se mancano ormai pochi giorni per la pubblicazione del nuovo episodio, per ingannare l'attesa vi proponiamo un tweet in cui si può vedere un breve filmato che ci mostra uno scorcio di battaglia tra Vegito ed il demone. Il video dura poco più di un minuto e mostra lo straripante potere di Vegito che infligge un durissimo colpo a Fu. Piuttosto che raccontarvelo a parole, vi lasciamo alla visione della battaglia.

Le sorti dell'intero multiverso di Super Dragon Heroes dipendono da questo scontro, riuscirà Vegito a impedire a Fu di realizzare il suo folle piano?