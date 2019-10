Super Dragon Ball Heroes: un video rivela Trunks Super Saiyan God?

Se Super Dragon Ball Heroes ci ha permesso in qualche modo di resistere all'assenza prolungata di Dragon Ball Super, una cosa che nessuna serie potrà mai saziare è la voglia dei fan di Goku e compagni di vedere sempre nuovi potenziamenti e trasformazioni.

Anche se nell'episodio 16 era stata rivelata la nuova trasformazione di Hearts, con conseguente dimostrazione dell'enorme potere del villain, i fan sembrano non accontentarsi mai. Chiamato a gran voce nuovi potenziamenti per i personaggi principali o quelli maggiormente amati. Questo è il caso di Trunks, apprezzatissimo dal pubblico, tanto che tutti sperano con impazienza, soprattutto dopo la saga di Black Goku in Dragon Ball Super, di assistere a un power up del Saiyan.

Ebbene, anche se Super Dragon Ball Heroes non è una serie canonica, per lo meno può appagare in minima parte il desiderio dei fan. Infatti è uscito sulla pagina Tweeter di Dragon Ball Hype, il video Opening di Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission 11 che potete trovare in calce all'articolo.

Come si può vedere dalla clip, appaiono Goku e Vegeta Super Saiyan Blue combattere una serie di nemici, fino a giungere alle battute finali in cui i due sembrano lottare contro un avversario apparentemente molto forte e che ha la meglio su entrambi, quando all'improvviso salta fuori Trunks dal futuro, circondato da una potentissima aura rossa e con i capelli del colore del fuoco. Be', sembra proprio che finalmente anche il figlio di Vegeta abbia raggiunto il livello del Super Saiyan God e sembra anche essere molto forte.

Chi vincerà non c'è dato saperlo, dal momento che il video finisce prima, perciò non ci resta che attendere le uscite dei nuovi episodi.

Cosa ne pensate di questa trasformazione e della serie?

Quando uscirà la nuova puntata di Super Dragon Ball Heroes?