Super Dragon Ball Heroes: un villain più forte dell'Ultra Istinto?

Era chiaro a tutti che Goku, trasformato in Ultra Istinto Omen, avrebbe sgominato quando meno gli scagnozzi di Hearts. Così è stato fino a un certo punto: l'episodio 10 di Super Dragon Ball Heroes ha fatto entrare in scena un villain che sembra addirittura superiore al Migatte no Gokui.

Ci riferiamo alla misteriosa Lagss, una bellissima fanciulla nata da un gigantesco cristallo evocato da Hearts, il demone che ha dato vita al Conflitto Universale. La ragazza, già in forma di cristallo, aveva messo alle strette Son Goku trasformato in Ultra Istinto Omen - ovvero la versione incompleta del celebre power up.

La pressione del suo Ki è stata tale che Kakaroth, per contrastare lo schianto del meteorite cristallino, ha perso la concentrazione necessaria a mantenere l'Ultra Istinto incompleto, un'occasione che ha permesso a Lagss di scatenare il suo micidiale potere sul protagonista.

Che Lagss sia superiore persino all'Ultra Istinto, anche nella sua forma completa? Probabilmente lo scopriremo nei prossimi episodi, poiché la forza schiacciante della fanciulla è soltanto una delle tante minacce che al momento preoccupano l'Universo 11: i due gemelli Tsufuru si sono fusi in un unico e potente androide, costringendo Vegeta a ricorrere al SS Blue Evolution, mentre Son-kun al momento giace inerme.

Hearts, intanto, osserva il tutto e se la ride... L'episodio 11 di Super Dragon Ball Heroes uscirà a maggio, lo guarderete?