Super Dragon Ball Heroes, questo villain non canonico è tra i migliori della serie

Super Dragon Ball Heroes è nata come serie per promuovere l’omonimo videogioco arcade, molto popolare in Giappone, ma nel corso degli anni è riuscita a conquistarsi un posto di rilievo anche come anime a sé stante, grazie ad una narrativa coraggiosa, lontana dal materiale canonico, e introducendo personaggi interessanti come il villain Hearts

Apparso per la prima volta nel sesto episodio di Super Dragon Ball Heroes, pubblicato il 22 dicembre 2018, Hearts è stato inizialmente presentato come membro del gruppo Core Area Warriors reclutato da Fu per l’esperimento del Pianeta Prigione. La distruzione del pianeta rese liberi i guerrieri, e Hearts farà il suo incredibile ritorno nell’arco successivo, ammettendo di voler distruggere l’onnipotente Zeno per liberare i mortali dall’influenza divina e donare un nuovo ordine all’universo.

La chiave per la riuscita del suo piano è il cristallo che possiede, descritto da lui come un seme dell’universo. Per alimentarlo Hearts deve sconfiggere guerrieri molto potenti, spostandosi tra le dimensioni. Sfortunatamente per i protagonisti, Hearts assorbe il potere del seme dell’universo proprio mentre è impegnato contro di loro, raggiugendo la sua straordinaria forma finale. La sua evoluzione come antagonista, e successivamente personaggio ricorrente anche nelle saghe successive, rende Hearts un personaggio molto profondo e ben caratterizzato, mosso da valori e principi originali, che lo renderebbero sicuramente un villain valido anche nella serie canonica.

Alla base della sua buona caratterizzazione troviamo solide motivazioni, come la volontà di raggiungere la vera libertà uccidendo tutte le divinità, e rendendo i mortali liberi di vivere senza paura. Considerando le azioni di Beerus e degli altri dèi della distruzione viste in Dragon Ball Super, come la distruzione non preventivata di diversi mondi e pianeti, e la poca attenzione nei confronti dell’esistenza dei mortali, l’odio che Hearts nutre nei confronti delle divinità e le sue convinzioni sulla loro estinzione assumono molto senso.

Hearts riesce a comunicare le sue intenzioni con determinazione e carisma, due tratti che lo rendono ancora una volta un antagonista convincente e affascinante. Inoltre, sul campo di battaglia non si tira mai indietro, mostrando sempre sicurezza, un’impressionante abilità calcolatrice e strategica, e sfruttando al meglio i suoi poteri, come il controllo della gravità. Nonostante, però, il suo obiettivo sia nobile, chiunque si ponga sul suo cammino e rappresenti un ostacolo viene brutalmente eliminato.

Hearts, quindi, ricade nella paradossale eliminazione di mortali quando in realtà sta lottando per la loro libertà, ma il motivo è legato alla sua inarrestabile perseveranza nel raggiungere quanto desiderato. In sostanza, Hearts racchiude un insieme di tratti convincenti nella costruzione di un antagonista valido e memorabile: solidi valori, motivazioni sensate, obiettivi precisi, e capacità straordinarie per raggiungerli.

Per concludere, ecco come Super Dragon Ball Heroes ha valorizzato un villain dimenticato, e rinnoviamo la speranza di vedere questo scontro da sogno nell'anime.

