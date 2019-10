Super Dragon Ball Heroes: Yamamuro ha condiviso un artowork ufficiale di Trunks SSJ God!

Tadayoshi Yamamuro, lo storico animatore e character designer della saga di Dragon Ball, ha finalmente ceduto alle richieste dei fan di tutto il mondo e ha realizzato un bellissimo disegno dedicato a Trunks Super Saiyan God. L'immagine, pubblicata due giorni fa, è già stata ricondivisa da tutti i principali siti di informazione anime del mondo.

Il bellissimo artwork mostra Trunks mentre imbraccia la sua iconica spada, con tanto di capelli rossi. Yamamuro del resto è stato il character designer di Goku Super Saiyan God, non è una novità quindi che questa trasformazione non canonica sembri così fedele all'originale.

Tadayoshi Yamamuro è un animatore giapponese famoso in tutto il mondo. Il suo stile di disegno è stato spesso paragonato a quello del maestro Shintani, ma in generale entrambi gli artisti sono apprezzati per la loro unicità. Nella sua carriera Yamamuro ha lavorato a tutte le serie di Dragon Ball, canoniche e non, oltre che ad altre saghe rilevanti come ONE PIECE e Digimon.

Vi ricordiamo che Trunks del futuro è uno dei personaggi preferiti dai fan di Dragon Ball, specie quando si parla del pubblico giapponese. Nei sondaggi di popolarità redatti da Weekly Boys Jump nel 1993 e nel 1995, Trunks riuscì addirittura a scalzare Vegeta occupando per tutte due le volte il terzo posto in classifica, chiudendo alle spalle dei soli Goku (secondo) e Gohan.

E voi cosa ne pensate? Chi altro vorreste vedere con questo potere? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in stiate seguendo Super Dragon Ball Heroes poi, vi ricordiamo che è stata recentemente annunciata la data di uscita dell'episodio 18.