Super Dragon Ball Heroes, Yamcha si sposa? La sorpresa per il guerriero

Non c'è soltanto Dragon Ball Super a parlare dell'universo di Akira Toriyama. I guerrieri come Goku, Vegeta e gli altri riescono infatti a trovare uno sfogo per i propri poteri anche in progetti attinenti, seppur non canonici. In attesa, che torni l'anime di Dragon Ball Super, a tenere banco ci sono anche gli eventi di Super Dragon Ball Heroes.

Ultimamente, l'attenzione era diretta verso nuovi scontri. La saga di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission era concentrata su Vegeth, la fusione con i Potara di Goku e Vegeta tornata per l'ennesima volta sul palcoscenico, pronto ad affrontare altri nemici. Di fronte a lui c'erano personaggi del calibro di Cell e Syn Shenron, ma l'attenzione non è stata rivolta soltanto a loro.

Nell'episodio 8 di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission si è infatti parlato del matrimonio di Yamcha, o meglio di una proposta di matrimonio. Ormai gli appassionati che seguono il web anime sanno che Vidro è innamorata di Yamcha, anche perdutamente considerato il modo con cui interagisce con il guerriero Z, che non sa come rispondere alla sopravvissuta del pianeta Glass. Insieme, hanno combattuto contro Chilled e proprio nell'ultimo episodio c'è stata una particolare proposta.

"Ehi, appena concludiamo questo combattimento, che ne dici di sposarci" è ciò che afferma Vidro a Yamcha. Ovviamente, il ragazzo è completamente intontito dalla richiesta e non riesce a fare altro che guardare la sua nuova alleata. Yamcha quindi si sposa in Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission oppure Vidro dovrà rassegnarsi al rifiuto e a un cuore spezzato?