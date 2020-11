Super Dragon Ball Heroes: Yamcha si fa valere nel nuovo speciale

Il nuovo episodio speciale di Super Dragon Ball Heroes, adattamento animato del gioco arcade che introduce un ampia lista di nuovi personaggi al frachise, ha dato la possibilità a Yamcha di dare supporto hai propri compagni. Vediamo come.

L'originale videogioco, dal titolo Dragon Ball Heroes, permette al giocatore di collezionare svariati personaggi del mondo del manga di Akira Toriyama attraverso una serie di carte dedicate. Il successo avuto in patria va ricercato, oltre che nella popolarità del brand, anche nell'introduzione di numerosi nuovi personaggi e di forme alternative dei vecchi, nonché l'aggiunta di nuove tecniche in Dragon Ball Heroes come nel caso di Vegeth.

L'ultima pubblicazione legata al titolo è uno speciale episodio animato in cui tra le cose che più possono colpire lo spettatore possiamo notare l'inaspettata importanza che viene data, in una particolare scena, al personaggio di Yamcha. Il terrestre infatti, introdotto fin dagli inizi del manga, mantiene un ruolo perlopiù comico a partire dalla saga dei Saiyan, perdendo la possibilità di prendere parte a molti dei successivi combattimenti a causa dello smisurato dislivello tra la propria forza e quella dei protagonisti e dei nuovi nemici. Ma finalmente nel caso della puntata riportata nel video in copertina riusciamo a rivedere in azione l'amico di Goku.

Nello speciale possiamo veder combattere diversi personaggi della serie e, il momento di gloria del nostro guerriero Z arriva quando Vegeth e Beat vengono colpiti da delle sfere d'energia, ma grazie al supporto di Yamcha i due combattenti riescono a resistere all'attacco potendo così subito contrattaccare.

Questa non è la prima volta che il gioco arcade dà spazio a personaggi che nel corso degli anni hanno ricevuto ruoli di minor spessore nella saga. E voi cosa ne pensate? Siete contenti che si sia tornati a dare più importanza ai terrestri come Yamcha? Fatecelo sapere nei commenti. Per chi fosse interessato riporto anche una news riguardante il nuovo aspetto dato ad villain di Super Dragon Ball Heroes.