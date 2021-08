Da Super Dragon Ball Heroes a Yu-Gi-Oh!: in arrivo due nuovi manga su Saikyo Jump

Il successo e la popolarità di due franchise come Dragon Ball e Yu-Gi-Oh! caratterizzati da vasti e potenzialmente infiniti universi narrativi, ha portato alla realizzazione di serie spin-off anche in ambito videoludico. Super Dragon Ball Heroes e Yu-Gi-Oh! Rush Duel stanno intrattenendo molti fan, e ci sono delle importanti novità a riguardo.

Il numero di settembre di Saikyo Jump contiene infatti i capitoli iniziali dei manga basati sui due videogiochi sopracitati. Nata nel 2010 la rivista, edita da Shueisha, è stata presentata come vetrina e contenitore di storie spin-off derivanti da alcune delle serie più celebri di Weekly Shonen Jump, come ONE PIECE Gakuen e il più recente, e particolarmente discusso, Kimetsu Gakuen.

Il manga Super Dragon Ball Heroes: Avatars!! sarà scritto e disegnato da Yuji Kasai, autore di opere caratterizzate principalmente da toni scherzosi, mentre Akihiro Tomonaga, dopo essersi già occupato in passato dell'adattamento di Yu-Gi-Oh! Arc-V Saikyou Duelist Yuuya, tornerà a lavorare sulla serie Rush Duel LP. Entrambi i progetti sono stati inoltre presentati con le immagini dei protagonisti che trovate in calce. Una simpatica trovata per promuovere ulteriormente le due serie videoludiche, in special modo l'ultima avventura di Yu-Gi-Oh!, che continuerà con Rush Duel: Saikyo Battle Royale gioco per Nintendo Switch previsto per il 12 agosto in Giappone, e per la stagione autunnale nel resto del mondo.

Ricordiamo che Goku Black potrebbe avere in serbo un'altra trasformazione nella serie Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, e vi lasciamo al ritorno di un antagonista per Gohan.