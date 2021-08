Super Dragon Ball Heroes e Yu-Gi-Oh! Duel Rush, due nuove serie debuttano su Saikyo Jump

Sul numero di settembre 2021 di Saikyo Jump, rivista edita da Shueisha, sono arrivate due nuove serie manga tratte dai videogiochi di Super Dragon Ball Heroes e Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Ecco i primi dettagli su queste due opere!

Ispirato all'omonimo videogioco cabinato, sul numero di settembre di Saikyo Jump arriva Super Dragon Ball Heroes: Avatars!!. Responsabile delle illustrazioni di questa nuova serie sarà Yuji Kasai. Avatars segue i manga Universe Mission e Big Bang Mission, anch'essi tratti dal videogioco cabinato Super Dragon Ball Heroes. Super Dragon Ball Heroes: Missione nell'Oscuro Mondo Demoniaco è da poco arrivato in Italia con Edizioni Star Comics.

Sempre nella stessa uscita di Saikyo Jump, debutterà Yu-Gi-Oh! Rush Duel LP, manga che si ispira al videogioco con un nuovo set di regole sviluppato da Konami per Nintendo Switch. Artista di questa serie è Akihiro Tomonaga. Nell'agosto del 2020, sulla rivista giapponese arrivò un altro manga spin-off di Yu-Gi-Oh!, ossia Sevens: Boku no Road Gakuen (My Road Academy).

Cosa ne pensate, vedremo mai questi due manga in Italia? Vi lasciamo a un focus sul volume 1 italiano di Super Dragon Ball Heroes, Goku è arrivato nel mondo demoniaco! Nel prossimo episodio dell'adattamento animato di SDBH: Big Bang Mission, Goku Black potrebbe raggiungere il Super Saiyan Rosé 4.