Super HxEros arriva in Italia: J-POP annuncia il nuovo manga erotico

In Giappone vanno molto bene i manga erotici che, anche senza sfociare nell'hentai, riescono a fornire ai lettori visioni in un certo tipo. Tra quelli che stanno conquistando popolarità con più clamore c'è Dokyu Hentai HxEros, il cui titolo già fa presagire ai lettori a cosa andranno incontro. J-POP ne ha annunciato l'arrivo nel catalogo del manga.

Mentre in Giappone sta andando in onda proprio l'anime di Dokyu Hentai HxEros, in Italia arriva l'ufficialità del prodotto originale di Ryoma Kitada. Direttamente dalle pagine di Jump SQ arriva per J-POP Super HxEros, questo il titolo con cui sarà pubblicato nel nostro paese. Il primo volume esordirà nelle fumetterie e librerie il 26 agosto al prezzo di 6,50€, con 200 pagine in bianco e nero con sovraccoperta.

J-POP però non si limita alla pubblicazione di un'edizione normale dato che il primo volume sarà affiancato da un sexy gadget, un magnete a forma di mutandina ad edizione limitata. Per ora J-POP ha annunciato cadenza bimestrale in attesa di raggiungere i volumi giapponesi, che per ora sono 10. L'opera è ancora in corso in madrepatria sul mensile di casa Shueisha.

Al centro della storia di Super HxEros c'è un'invasione spaziale da parte di alcuni alieni che vogliono assorbire l'energia erotica degli umani, in modo tale che questi non abbiano più lo stimolo a riprodursi e raggiungendo così l'estinzione. A occuparsi di questi invasori ci sarà il giovane liceale Retto Enjo che sarà affiancato dalla sua sexy amica d'infanzia Kirara Hoshino.