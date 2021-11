Super Ladri: la serie Netflix basata sul fumetto di Millar è da oggi disponibile

Il coinvolgimento di Netflix nell'industria dell'animazione si sta facendo sempre più massiccio e l'investimento nella produzione di titoli originali o adattamenti di celebri opere sta diventando una regola per il colosso americano dedito allo streaming on-demand.

Il noto distributore, infatti, sta lavorando duramente anche sul fronte anime per arricchire ulteriormente un catalogo già ricco di titoli importanti come il recente approdo di Cowboy Bebop, uno dei massimi capolavori del medium. Ad ogni modo, l'ultimo titolo che ha finalmente compiuto il suo debutto nella giornata odierna su Netflix è Super Ladri, l'anime basato sul fumetto di Mark Millar e disegnato da Leinili Francis Yu.

Si tratta per il momento di un anime suddiviso in 13 episodi, disponibile sia sottotitolato o con doppiaggio in italiano, la cui sinossi recita quanto segue: "Johnny Bolt recluta un gruppo di improbabili supercattivi per un ultimo colpo ai danni di uno spietato boss del crimine dotato di superpoteri. Cosa può andare male?"

Si tratta dunque di una serie fantasy che unisce la sfera dei cattivi a quella dei superpoteri, il tutto sotto il controllo dello studio di animazione BONES (My Hero Academia). E voi, invece, siete interessati alla visione di Super Ladri? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.