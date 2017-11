Super Mario Adventures: il manga sbarca finalmente in Italia grazie a J-Pop!

torna non soltanto nel suo consueto formato videoludico grazie aper, ma anche in versione cartacea:, infatti, si prepara a portare per la prima volta in Italia un fumetto degli anni '90 dedicato all'idraulico più amato del mondo.

Il manga si chiama Super Mario Adventures e arriverà in fumetteria a partire dal prossimo 29 novembre, mentre in libreria sarà disponibile a partire dal 30 dello stesso mese. Si tratta di un celebre fumetti, pubblicato in Giappone negli anni '90 e inedito nel nostro Paese, edito interamente a colori e adatto ai lettori di ogni età.

Mario e l’inseparabile Luigi, accompagnati dall’amico Yoshi, dovranno salvare la Principessa dalle grinfie dal malvagio Bowser che l’ha rapita per farne la sua metà. Il volume includerà i 12 capitoli usciti nel 1992 su Nintendo Power, conditi da un 13esimo episodio in cui il protagonista farà la conoscenza di Wario, il suo alter ego.

Super Mario Adventures costerà 12.90 euro ed è stato realizzato da Charlie Nozawa - conosciuto in Giappone con lo pseudonimo di Tamakichi Sakura - e Kentaro Takekuma.