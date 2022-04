Super Mario: il film anime del 1986 torna in 4K grazie a degli artisti indipendenti

Nel 1986 usciva in Giappone il primo film basato su un videogioco della storia. Diretto da Masami Hata il lungometraggio animato con protagonista Super Mario non uscì mai dai confini nipponici, ma oggi, grazie allo straordinario lavoro di un team di artisti indipendenti, è finalmente disponibile con sottotitoli in inglese e in 4K.

Dal titolo Super Mario Bros. - La Grande Missione per salvare la Principessa Peach, la pellicola in questione, della durata di circa 60 minuti, rappresenta un’importante testimonianza dei primi anni in cui il videogioco stava effettivamente conquistando una parte interessante di pubblico e si stava definendo come uno dei principali settori dell’intrattenimento. Inoltre si tratta di uno dei primi esempi del sistema crossmediatico nel panorama videoludico, sottolineato anche dalle prime scene dove Mario gioca allo storico NES.

Considerata quindi l’importanza rappresentata dal lungometraggio, il gruppo di artisti noto come Femboy Films, ha lavorato per renderlo più accessibile, aggiungendo dei sottotitoli in inglese, e realizzando un restauro in 4K. Il risultato è impressionante, come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, che a poco più di una settimana dalla pubblicazione, ha già superato le 100 000 visualizzazioni. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento.

Per finire ricordiamo che J-Pop ha portato in Italia Super Mario Manga Mania, e vi lasciamo alla nostra recensione di Super Mario Odyssey.