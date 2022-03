Super Mario e tanti altri nelle uscite di marzo 2022 di J-POP Manga

Tra serie in prosecuzione e novità assolute, marzo 2022 sembra essere un mese piuttosto ricco in casa J-POP Manga. Ma cosa dovremo attenderci dall'etichetta manga di Edizioni BD? Ecco un sunto su tutte le uscite del mese!

Il mese di marzo 2022 di casa J-POP Manga si apre con la nuova edizione di Alice in Borderland di Haro Aso, il manga che ha ispirato la serie Netflix. Sempre dal 2 marzo, arriva il cofanetto di Alma di Shinji Mito, il volume 6.5 di NeuN, Kowloon Generic Romance 4, La finestra di Orfeo 7 e So I'm a Spider, so What? 10. Per la Osamushi Collection, debutta Il mio Son Goku del maestro Osamu Tezuka.

La seconda settimana del mese è contraddistinta dall'uscita di Super Mario Mangamania, una raccolta delle migliori storie manga con protagonista l'idraulico più famoso del mondo. Arriva inoltre il quarto volume di Yarichin Bitch Club, Frieren – oltre la fine del viaggio 4, Golden Kamui 26, Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 15, I diari della speziale 6, Jelousy 4 e Komi can’t communicate 16.

Il 16 marzo debutterà la nuova opera di Taiyo Matsumoto, Number 5. Questo, arriverà in un box da collezione che ne raccoglie i due volumi. Continua poi il racconto autobiografico di Kabi Nagata con La mia fuga alcolica - Scappando dalla realtà.

Il 23 marzo è poi il turno di Oshi no Ko - My Star, vincitore del Next Manga Award 2021. Il primo volume dell'opera di Aka Akasaka includerà una serie di esclusivi gadget in allegato. Sempre lo stesso giorno, arriva il cofanetto da collezione di Kakegurui Midari.

L'ultima settimana di marzo si chiude con l'arrivo di un'altra novità, Love After World Domination di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu.