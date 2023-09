Il Super Saiyan 4 di Vegeta in un busto da collezione di Dragon Ball GT

Mentre la community si chiede che fine abbia fatto l'anime di Dragon Ball Super, lontano dagli schermi ormai dalla fine dell'adattamento del Torneo del Potere, la società specializzata in figure RS Studio ci riporta indietro alla serie più controversa della serie, l'amato e odiato Dragon Ball GT.

L'anime di Dragon Ball GT ha inizio nel 1996 con la Saga della Ricerca nello Spazio. Anni dopo la fine degli eventi di Dragon Ball Z, la pace regna sulla Terra, almeno fin quando Pilaf erroneamente non esprime il desiderio di far tornare Goku bambino. Ha così inizio una nuova, incredibile avventura che però dai fan non viene considerata canonica all'interno della narrativa dell'opera di Akira Toriyama. Ma davvero Dragon Ball GT non è canonico?

Criticato da molti, il lascito più grande di Dragon Ball GT è il Super Saiyan 4, una trasformazione che riavvicina i Saiyan alla loro forma da Oozaru. Chiave per raggiungere questo epico stadio è infatti la coda e l'aver superato il livello di Scimmione dorato.

Di recente il Super Saiyan 4 è tornato in Super Dragon Ball Heroes, ma solamente per Goku e Vegeta della linea temporale Xeno. Per vedere i Goku e Vegeta della linea temporale originale in Super Saiyan 4 dobbiamo dunque fare ritorno a Dragon Ball GT.

Nel busto da collezione di RS Studio vediamo Vegeta Super Saiyan 4 con la sua pelliccia rossa, i guanti porpora e i capelli lunghi e sparati in alto. Questo mezzo busto, alto 95 centimetri, arriverà sul mercato a inizio 2024 al prezzo di 995 euro.