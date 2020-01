Superato Frozen 2, Weathering With You è il film più visto in Giappone nel 2019

Weathering With You è uno dei film animati più proliferi degli ultimi anni, complice l'eredità di Makoto Shinkai, già precedentemente regista di un altro campione di incassi, Your Name. Nonostante la sua ultima fatica non abbia raggiunto il predecessore, il 2019 resta comunque uno dei migliori anni per l'industria cinematografica nipponica.

La pellicola, infatti, ha superato Frozen 2 in termini di incassi al box office, con la cifra monstre di 129 milioni di dollari, superando il capolavoro Disney di ben 12 milioni. La nota rivista Variety, in un articolo dedicato che potete ritrovare allegato alla fonte, ha stimato tramite fonti ufficiali che il botteghino giapponese è cresciuto del 17% rispetto all'anno scorso, riscuotendo una cifra record di 2,4 miliardi di dollari.

Una cifra simile, seppur ancora lontana per svariati milioni, era stata raggiunta nel 2016, quando anche grazie a Your Name il box office nipponico sfiorò i 2,2 miliardi. In particolare, è strettamente interessante notare come il mercato interno superi quello straniero, dove 1,3 miliardi di dollari sono proventi del cinema locale, a fronte dei restanti appartenenti all'industria internazionale.

Una cifra importante, ma che allo stesso tempo ribadisce la portata del cinema nipponico, ancora in crescita da diversi anni a questa parte, merito soprattutto di live action e produzioni importanti, proprio come Weathering With You, che ha contribuito sensibilmente ai proventi di questo indimenticabile 2019.

