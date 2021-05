Supercrooks, Mark Millar anticipa l'arrivo dell'anime: la premiere al Festival di Annecy

Mentre i fan di Mark Millar si stanno godendo Jupiter's Legacy su Netflix, un altro progetto del prolifico autore arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming: l'anime di Supercrooks. Vediamo quali sono le ultime novità al riguardo.

Per quanto non vi siano ancora molti dettagli al riguardo, se non il nome dei realizzatori della serie ovvero Studio Bones (praticamente una garanzia dopo My Hero Academia), sapevamo almeno che la versione animata di Supercrooks sarebbe arrivata su Netflix nel 2021.

Tuttavia, una data più precisa non ci è nota, adesso come allora, e siamo ancora in attesa di nuovi aggiornamenti. Ma stando agli ultimi post di Millar su Twitter, sembrerebbe proprio che delle novità al riguardo siano in dirittura d'arrivo...

"Sto rileggendo il primo volume di Supercrooks oggi. Perché? Restate sintonizzati..." scrive l'autore in un primo tweet, per poi aggiungere in un secondo momento "PS. l'anime di Supercrooks realizzato da Studio Bones in Giappone arriverà presto. La premiere sarà il prossimo mese al Festival dell'Animazione di Annecy".

Parrebbe dunque imminente (il Festival si terrà dal 15 al 18 giugno) se non un full trailer, almeno qualche filmato o un primo teaser di Supercrooks, che dovrebbe anche fornirci una data di debutto per lo show su Netflix.

La breve sinossi fornita da Netflix per Supercrooks recita: "In questo adattamento animato, il ladruncolo Johnny Bolt mette insieme la squadra perfetta per un ultimissimo colpo. Creato dalla leggenda del fumetto Mark Millar".