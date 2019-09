Superior Spider-Man si apre a un patto che potrebbe cambiare per sempre il personaggio

Superior Spider-Man è tornato con una serie completamente per sé, con protagonista Otto Octavius nel corpo di un clone di Peter Parker. Facendosi passare per un certo Eliot Tolliver, Octavius si è trasferito a San Francisco e ha iniziato a proteggere la città e lavorare per gli Horizon Labs. Tutto questo però cambierà con Superior Spider-Man 11.

Superior Spider-Man replicherà in un certo senso gli eventi che avvennero nel 2007, quando Peter Parker rivelò la sua identità durante gli eventi di Civil War che costarono poi un incidente a Zia May. L'eroe si rivolse poi al diavolo del mondo Marvel, Mephisto, in modo tale da riottenere di nuovo la sua identità segreta pagando però un caro prezzo.

Otto Octavius dovrà compiere una scelta simile in Superior Spider-Man numero 11, quando chiede, nei panni di Eliot Tolliver, di tornare a essere il Dottor Octopus anche se solo per un giorno. Tuttavia, Mephisto rifiuta la richiesta, approvando invece un ritorno permanente come Otto Octavius rimuovendo però la pazzia della sua vita precedente oltre alle memorie che l'uomo aveva preso a Peter Parker.

Mephisto propone questo patto a Octavius facendogli capire che potrebbe, per la prima volta nella sua vita, vivere libero da influenze esterne. Nonostante Anna Marconi, amica stretta di Otto, gli chieda di non accettare, l'ex villain del mondo Marvel ritorna ad essere ciò che era. Cosa accadrà nel numero conclusivo di Superior Spider-Man, e quale è stato il prezzo da pagare a Mephisto?