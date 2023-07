Superior Spider-Man: in arrivo un volume speciale per i 10 anni della serie

Pubblicata dal gennaio del 2013 fino all’agosto del 2014, Superior Spider-Man ha ricoperto un ruolo più che significativo nella storia editoriale del Tessiragnatele. Per celebrare i 10 anni dalla nascita di questa singolare versione ragnesca, Marvel Comics ha pensato di farla tornare con un volume speciale.

Ideato da Dan Slott e Ryan Stegman, il dottor Otto Octavius nel corpo di Peter Parker, e quindi di Spider-Man, lasciò milioni di lettori sorpresi e scettici. Secondo alcuni la lunga avventura, sviluppatasi per più di un anno, è stata un ottimo modo per cambiare le carte in tavola, allontanandosi dalle tipiche storie di Spider-Man. Ora, a distanza di più di dieci anni, la coppia di autori tornerà a firmare una nuova storia al fianco di artisti leggendari come Mark Bagley, Giuseppe Camuncoli e Humberto Ramos, già coinvolti nella tela delle pubblicazioni di Spider-Man.

La Marvel ha infatti confermato la pubblicazione del volume Superior Spider-Man Returns per l’11 ottobre 2023, rivelando in anteprima la cover, riportata in fondo alla pagina. Altre informazioni verranno rivelate nel corso del Comic-Con di San Diego, che proprio in questi giorni, fino a domenica 23 luglio, accoglierà migliaia di appassionati di comics nella città californiana.

A ridosso dei nuovi dettagli sull’albo, l’executive editor Nick Lowe ha voluto esprimere il suo entusiasmo ribadendo quanto l’ibrido Ock-Parker sia stato accolto bene nel 2013, e sperando nello stesso successo con questo “storico volume” in cui gli autori saranno nuovamente insieme. E voi cosa ne pensate di Superior Spider-Man? Vi convinse 10 anni fa? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

