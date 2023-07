Superior Spider-Man: l'ibrido supereroe torna con una serie dedicata

Marvel Comics non è certamente nuova a riportare in auge serie e personaggi del passato, e come celebrazione dei 10 anni dalla nascita di Superior Spider-Man, la grande casa editrice ha deciso di investire in una serie completa, affidata a due degli autori più rilevanti nella storia recente del Tessiragnatele: Dan Slott e Mark Bagley.

Mentre Slott tornerà al fianco di Stegman, disegnatore che nel 2013 aveva ideato il design di Superior Spider-Man, per firmare l’albo speciale del ritorno di Doc Ock nel corpo di Spider-Man, la cui uscita è stata fissata a ottobre 2023, nel mese di novembre lo sceneggiatore lancerà una nuova serie interamente dedicata al supereroe ibrido. La conferma è arrivata direttamente dal Comic-Con di San Diego, fiera più importante del settore a livello mondiale, dove è stata anche rivelata in anteprima la cover del primo volume della serie, riportata in fondo alla pagina.

Attualmente non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla trama, ma la Marvel ha confermato che la storia riprenderà dal racconto di Slott e Stegman presente nel volume Superior Spider-Man Returns. Non è nemmeno chiaro quali nemici verranno inseriti nel corso del racconto, ma è stata assicurata anche l’apparizione di Peter Parker, sebbene questa potrebbe comportare problemi di continuità, o riuscirebbe a chiarire la timeline in cui viene è inserita la nuova avventura di Superior Spider-Man.

L’appuntamento col primo volume della nuova serie è fissato per l’11 novembre 2023. E voi, tornerete a seguire la storia di Superior Spider-Man? Ditecelo nei commenti. Per finire, ecco un cosplay italiano di Spider-Gwen, e vi lasciamo scoprire cosa rende così unico Kraven.