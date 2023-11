Torna Superior Spider-Man, un primo sguardo alla nuova serie su Octopus

Il Dottor Octopus, alias Superior Spider-Man, è tornato in azione in un nuovo fumetto di Marvel Comics. "Superior Spider-Man" celebra il decimo anniversario dell'omonima serie originale, la quale ha visto il Dottor Octopus prendere il controllo del corpo di Peter Parker.

La serie riprende da dove si è interrotto il one-shot "The Superior Spider-Man Returns" di quest'anno. Nel nuovo fumetto, il dottor Octopus è ancora determinato a diventare il migliore Spider-Man che possa esistere. Tuttavia, è anche tormentato dal fatto che non è Peter Parker. In questo nuovo fumetto, il Dottore dovrà affrontare un nuovo nemico che proviene dal suo passato come Superior Spider-Man. Octavio dovrà anche fare i conti con una scoperta che potrebbe cambiare la sua vita.

Lo scrittore Dan Slott, che ha creato la serie originale di Superior Spider-Man, sarà la penna del nuovo fumetto. Slott ha affermato che la nuova serie celebrerà tutto ciò che ha reso Superior Spider-Man un successo.

Queste le sue parole: "La sfida che la Marvel mi ha lanciato è stata: per il decimo anniversario di Superior Spider-Man come possiamo rivisitare il personaggio senza ripeterci e raccontando una storia che abbia un impatto sul mondo di Spider-Man oggi? La nuova serie di Superior Spider-Man prenderà una storia mai raccontata di Superior Spider-Man e la trascinerà scalciando, urlando ed esplodendo violentemente nel presente. Vi darà tutto ciò che vi è piaciuto di Superior ma in modi nuovi e sorprendenti. Nessun viaggio nel tempo. Nessun clone."

Il nuovo fumetto di Superior Spider-Man sarà in vendita il 15 novembre. E voi? Siete curiosi di questa serie inedita sull'arrampica-muri?