Superman #1 batte tutti i record: è il fumetto più costoso della storia

C'è un nuovo fumetto più costoso di sempre: l'azienda TonyeTrade Enterprises ha mediato la vendita di una copia di Superman #1 (datata 1939) per l'impressionante cifra di 5.3 milioni di dollari, battendo il record precedente (detenuto da una copia di Amazing Fantasy #15) di quasi 2 milioni.

Lo scorso Settembre, infatti, una copia di Amazing Fantasy 15 era stata venduta a 3.62 milioni di dollari, e aveva permesso alla prima apparizione di Spider-Man di soffiare il record a Action Comics #1, contenente la prima apparizione di Superman. Con il record stabilito da Superman #1, l'Uomo d'Acciaio riesce a riconquistare il suo legittimo primato.



La copia record di Superman #1 è stata valutata dall'ente Certified Guaranty Company con un voto di 8.0, inferiore al 9.6 della copia di Amazing Fantasy #15 che precedentemente deteneva il record. Bisogna sottolineare che, in ogni caso, tra la pubblicazione originale dei due fumetti sono trascorsi 23 anni.



"A differenza di molti celebri fumetti dello stesso periodo, Superman #1 è molto difficile da trovare anche in condizioni scadenti. Esistono solamente quattro copie con un voto superiore a 6.0 nel CGC Census", ha dichiarato l'ente Certified Guaranty Company a proposito della vendita. "Ad aumentarne il valore, questa copia proviene dalla celebre collezione Edgar Church/Mile High, la più grande raccolta di fumetti di alto livello mai scoperta, e un punto di riferimento con cui tutte le altre collezioni devono confrontarsi".



Come spesso accade in questo genere di transazioni, le parti coinvolte hanno scelto di rimanere anonime. Il mercato dei fumetti vintage ha visto di recente un'impennata nei prezzi. Solo la scorsa settimana, il primo numero di Capitan America è stato venduto a oltre 3 milioni di dollari. Ora che Superman #1 detiene il record, non è da escludere che in tempi brevi una copia di Action Comics #1 riesca ad ottenere un prezzo ancora maggiore.