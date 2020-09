Superman: Action Comics 1025 ci presenta un nuovo nemico e una morte inaspettata

Quando si parla dei personaggi più potenti dell'universo DC Comics, è impossibile escludere i Kryptoniani che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni grazie alle testate dedicate a Superman , e sembra che nel volume 1025 della storica Action Comics la Superman Family abbia perso, apparentemente, un membro.

La storia in questione si apre con Superman, Supergirl, Jon Kent, figlio di Clark e Lois, Conner Kent e Braniac 5, sulle tracce della Mafia Invisibile. Sapendo del loro arrivo la dottoressa Glory avvia un programma "da utilizzare solo in caso di emergenza", portando sulla Terra una creatura enorme, simile ad un parassita, che è riuscito non solo ad uccidere il Superman della sua dimensione, ma anche ad assorbirne i poteri.

Dopo aver ricevuto degli ordini precisi, ed essere stato liberato, il parassita si dirige verso Metropolis, e ingaggia immediatamente uno scontro aereo con alcuni membri della Super Family. Conner viene mandato subito al tappeto, mentre Superboy vola verso il Daily Planet per avvisare Lois e gli altri. Superman, giunto sul campo di battaglia cerca di tenere impegnato l'avversario da lontano, che intanto però sta assorbendo i poteri di Conner, che vediamo successivamente cadere a peso morto sul terreno.

Come potete vedere nella tavola riportata in calce, sembra effettivamente che il giovane Conner sia senza vita, e questo renderebbe il futuro dell'Uomo d'Acciaio sempre più tetro, vista anche la morte di Melody Moore nel volume scorso. Ricordiamo che di recente Clark Kent ha chiesto l'aiuto ai maghi dell'universo DC, e che Bendis probabilmente lascerà la produzione di Superman.