Superman, in arrivo un one-shot con protagonista Perry White

Perry White, il burbero editore del Daily Planet che da decenni è presente come comprimario nelle testate di Superman, sarà presto protagonista di un fumetto tutto suo: DC Comics ha infatti annunciato il one-shot Superman's Pal Jimmy Olsen's Boss Perry White #1.

Si tratterà di uno spin-off della testata Superman's Pal Jimmy Olsen, e conterrà una storia realizzata dal team creativo della testata madre, composto dallo sceneggiatore Matt Fraction e dall'artista Steve Lieber. Oltre ad una storia originale, il one-shot di 48 pagine conterrà anche alcune storie già pubblicate che ripercorreranno la carriera dell'editore del Daily Planet.



Perry White ha fatto il suo debutto nella serie radiofonica The Adventures of Superman nel 1940. Qualche mese dopo debuttò anche nei fumetti in Superman #7, ricoprendo da lì in avanti il ruolo di comprimario nelle avventure dell'azzurone. Perry White è stato inoltre interpretato in live action in numerosi adattamenti, di cui l'ultimo in ordine di tempo è quello nel serial Superman & Lois recentemente rinnovato per una terza stagione.



Superman's Pal Jimmy Olsen's Boss Perry White #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il prossimo 21 Giugno. In calce condividiamo la cover del one-shot, realizzata da Steve Lieber e Nathan Fairbairn. Nel frattempo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a questa tech demo in Unreal Engine 5 di un ipotetico videogioco di Superman.