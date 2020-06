Superman: Bendis lascerà a breve la pubblicazione?

In una recente intervista a GamesRadar, l'attuale sceneggiatore di Superman - Brian Michael Bendis - aveva alluso a una conclusione imminente della sua run. Tuttavia, quando è stato interpellato ai microfoni di Jetpack Comics, Bendis ha rassicurato i fan:

"E' cosi lontano che è inutile anche farci un titolo. Oggi non ve ne dovete assolutamente preoccupare".

Lo sceneggiatore ha quindi chiarito la sua precedente dichiarazione, che per completezza vi riportiamo di seguito:

"Sono diretto verso la conclusione della mia run su Superman, e questo mi ha portato ad assumere un atteggiamento più riflessivo. Non sarò mai grato abbastanza per aver affrontato la pandemia insieme a Superman. Qualunque cosa stia succedendo in questo mondo, posso passare qualche ora al giorno con Superman. Questo è un regalo.

"Sapete di cosa ha bisogno il mondo? Di più speranza e di meno pandemia. Perciò nulla nelle mie pubblicazioni vi riporterà alla mente quel tipo di sensazione. Ciò che notato - durante il periodo di lockdown - è di aver realizzato 8 sceneggiature di fila ambientate completamente all'esterno. Non l'ho fatto apposta, ma poi ne sono accorto ed è stato divertente".

Riassumendo il tutto, Bendis è focalizzato sul terminare il suo percorso con Clark Kent, tuttavia non dobbiamo aspettarci che ciò avvenga nel breve periodo. Siete soddisfatti, finora, del suo lavoro sul personaggio? Ditecelo qui sotto con un commento.

Il Superman di Brian M.Bendis, perché è uno dei migliori fumetti DC. Nel numero 18 di Superman, per Clark Kent arriva finalmente l'ora della verità.