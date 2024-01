Superman brilla in queste 5 storie da recuperare assolutamente

Nato oltre 80 anni fa dalla penna di Jerry Siegel e i disegni di Joe Shuster, Superman ha lanciato il genere supereroistico nei comics americani, e ancora oggi resta uno dei simboli del medium e ha ricevuto tantissime storyline diverse, ed ecco quelle che, secondo noi, sono le migliori per scoprire l’ultimo figlio di Kypton e il suo destino.

Iniziamo dalla quinta posizione, ricoperta da Superman: su nel cielo, storia nata dal team creativo di grandi eccellenze come Tom King, Andy Kubert, Sandra Hope, Brad Anderson e Clayton Cowles. Se la trama è piuttosto semplice: l’uomo d’acciaio vaga per l’universo per salvare una ragazza rapita, è il modo in cui viene dipinto Superman, come un essere alieno che ama profondamente il mondo dove si è ritrovato a crescere ed è disposto a tutto pur di salvare le persone che lo abitano, a colpire.

Al quarto posto troviamo Superman Annual #11 scritto dalla leggenda Alan Moore e illustrato da Dave Gibbons. La storia contenuta nel volume si intitola “Per l’uomo che aveva tutto” e coinvolge anche Batman, Robin e Wonder Woman in quella che inizia come una festa di compleanno di Superman e si trasforma in un racconto cupo, sulla riflessione sulle scelte di vita e sul porre le responsabilità prima dei propri sogni.

Passiamo ad una storia più moderna, la run di Action Comics di Grant Morrison, Rags Morales e Andy Kubert, nata per il reboot di New 52. Dal primo al diciottesimo volume della testata, si sviluppa una trama intricata, con evidenti richiami al genere thriller, lasciando al contempo spazio per approfondire le difficoltà di Superman ad inserirsi ed essere accettato dalla società.

La medaglia d’argento la conquista, ancora una volta, Alan Moore con Superman: Che cosa è successo all’uomo del domani? Ambientata in un futuro dove l’uomo d’acciaio è scomparso dopo la sua ultima battaglia, la storia ha come narratrice Lois Lane che descrive dettagliatamente gli scontri di Superman con i suoi più acerrimi nemici e i suoi ultimi istanti. La quantità di personaggi importanti inseriti, e la varietà delle scene presentate con la scrittura di Moore lo rendono uno dei migliori omaggi al supereroe.

Il titolo di miglior storia di Superman va però al premiato All Star Superman di Grant Morrison e Frank Quietly. Luthor, nemesi del protagonista, lo ha attirato vicino al sole giallo per causare un deterioramento progressivo delle sue cellule, scatenato dall’eccessiva esposizione alle radiazioni della stella. Consapevole di star lentamente morendo, Superman si impegna per rendere la Terra un mondo migliore prima di doverla lasciare per sempre. Una narrazione profonda e toccante, dove spesso prendono spazio i monologhi interiori dell’uomo del domani, che riesce a colpire come un’opera senza tempo.

