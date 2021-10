Superman fa coming out: DC Comics annuncia la sua bisessualità

DC Comics continua la sua lotta per i diritti della comunità LGBTQ+. A quanto pare, anche il figlio di Clark Kent e Lois Lane, divenuto Superman nella linea narrativa principale dell'editore statunitense, è bisessuale! Scopriamo tutti i dettagli su questo annuncio che ha del clamoroso.

Sulla scia dell'annuncio della bisessualità di Tim Drake, il Robin che combatte i criminali di Gotham City al fianco di Batman, DC Comics rivela che anche Jonathan Kent ha una identità sessuale inaspettata. Svelata in anteprima in occasione del National Coming Out Day, la bisessualità del nuovo Uomo d'Acciaio verrà ufficializzata in Superman: Son of Kal-El #5, in uscita nel mese di novembre. Con Superman che si va ad affiancare a Robin e Wonder Woman, ogni componente della santa trinità DC ha un protagonista principale bisessuale nella propria famiglia.



A sancire la bisessualità di Jon Kent sarà l'interesse romantico per il giornalista Jay Nakamura, l'unico a prendersi cura di un Superman ormai logoro sia mentalmente che fisicamente. Tom Taylor, scrittore di questa serie a fumetti, ha giustificato questa scelta affermando che i lettori hanno bisogno di rivedersi nei loro eroi preferiti e che Superman è un simbolo che oggi rappresenta qualcosa di più che in precedenza.



E voi, come giudicate questa bisessualità di Superman? Non seguirà un po' troppo la recente tendenza del politicaly correct? Vi lasciamo all'annuncio di Dark Knight of Steel, la miniserie fantasy medioevale di Superman.