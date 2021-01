Superman: cosa è successo all'Uomo del Domani in Future State?

Con l'obiettivo di esplorare il prossimo futuro e destino dei maggiori supereroi, l'evento Future State di DC Comics ha colpito anche l'Uomo d'Acciaio, che nella nuova serie Superman: Worlds of War, scritta da Phillip Kennedy Johnson e disegnata da Mikel Janin, è impegnato in una lotta per la sopravvivenza, e appare profondamente cambiato.

Clark Kent ha abbandonato il pianeta Terra, lasciandosi alle spalle la tranquillità di Smallville, diventata ormai una vera e propria attrazione per i turisti di tutto il mondo, vista la quantità di merchandise e di oggetti personali, realmente appartenuti a Superman, che hanno incuriosito molte persone, che cercando di capire dove si trovi il loro difensore.

Gran parte del primo volume della serie vede come protagonista Sadie, una ragazza che abita a Gotham City ma è originaria di Metropolis, che ascolta con attenzione tutte le teorie che gli altri appassionati condividono riguardo a cosa stia facendo l'Uomo del Domani, sottolineando quante volte li abbia salvati da minacce. Mentre avviene questo, la scena cambia drasticamente, e ci mostra un Superman privo del suo classico costume blu, ma vestito piuttosto come un gladiatore.

Privato dei suoi poteri e armato di spada e scudo, con l'iconico emblema della casata El sul petto, Superman sta infatti combattendo per la vita sul pianeta artificiale Warworld, sotto il comando di Mongul. Il primo volume della serie Worlds of War segna il debutto di Kennedy Johnson nell'universo di Clark Kent, che a partire da marzo sostituirà Brian Michael Bendis nella scrittura di Superman e Action Comics. In calce potete inoltre trovare la cover del prossimo numero.

Ricordiamo che il retaggio della casata di El è stato al centro di una storia particolare, e vi lasciamo scoprire come Jimmy Olsen è diventato proprietario del Daily Planet.