Superman: cosa ne sarà dell'Uomo d'Acciaio dopo la morte della sua nemesi?

Da decenni la rivalità tra Superman e Lex Luthor, il più grande imprenditore di Metropolis, è alla base di moltissime storie, e per quanto sembri assurdo, una serie di eventi avvenuti dopo Crisi Oscura sulle Terre Infinite ha finito per renderli molto più vicini del solito, come ribadito anche nell’ultimo volume della serie.

Infatti, come molti di voi ricorderanno, dopo l’evento targato DC Comics Luthor iniziò a pensare che Metropolis, come l’intero pianeta Terra, avessero realmente bisogno di qualcuno come Superman, e per questo ingaggiò Manchester Black per cancellare dalla memoria dei terrestri la verità sull’identità del supereroe, e proporre a Clark di essere soci. Ovviamente, Kent rifiutò, ma ora l’Uomo del Domani si vede quasi costretto a prendere in mano l’eredità lasciata dal suo acerrimo nemico, in quanto la LexCorp è divenuta SuperCorp e Lex ha designato Superman come suo dirigente se egli non fosse stato in grado o fosse stato ucciso.

In Superman #5 scritto da Joshua Williamson e disegnato da Jamal Campbell, l’ultimo figlio di Krypton vive un’esperienza più unica che rara. Grazie allo scontro con Silver Banshee, infatti, Superman si trova momentaneamente privato del suo super-udito, e se da un lato ciò gli ha permesso di dormire tranquillamente, dall’altro non gli ha permesso di ascoltare i monologhi di Luthor in prigione, e soprattutto l’assalto all’imprenditore, ormai in fin di vita.

Lex è stato infatti colpito ripetutamente con un coltello, e come potete vedere dalla tavola riportata in calce, è steso a terra in una pozza del suo stesso sangue, mentre chiede aiuto a Superman. Durante la prigionia di Luthor i due hanno approfondito e rivalutato il loro legame, grazie agli affari riguardanti la SuperCorp, e la scomparsa di Lex potrebbe rendere assai più complicata la vita di Superman, poiché non solo dovrebbe continuare ad affrontare nemici che si ripresentano con costanza tra le vie e i cieli di Metropolis, ma anche respingere chi è interessato a mettere le mani sull’azienda di Luthor.

Voi cosa ne pensate di questo ipotetico sviluppo? Credete che gli autori lasceranno davvero morire un personaggio importante come Lex? Ditecelo nei commenti. Ricordiamo infine che un vecchio antagonista è tornato dalla Zona Fantasma, e vi lasciamo ad un magnifico busto in scala 1:1 di Superman.