Superman: DC Comics annuncia la miniserie antologica Red & Blue

Nella giornata di ieri 16 dicembre, la casa editrice DC Comics ha annunciato un nuovo progetto dedicato alle avventure di Superman, che prenderà forma nella serie Red & Blue, basata sulla celebre Batman: White & Black. Verranno presentate delle nuove storie in una miniserie di sei volumi, tutti caratterizzati dall'uso dei due colori del titolo.

Il primo volume della serie nel mese di marzo, e conterrà una storia scritta da John Ridely e disegnata da Clayton Henry, e mostrerà Superman alle prese con un nemico apparentemente inarrestabile. Un altro racconto sarà firmato dallo scrittore Wes Craig, che riporterà i lettori alle origini del supereroe, esplorando il suo passato e le figure che lo hanno ispirato a diventare il simbolo di speranza che è oggi.

Gli anni dell'adolescenza saranno invece esplorati nella storia scritta da Marguerite Bennett, con i desgni di Jill Thompson, mentre Dan Watters e Dani tratteranno una simpatica storia legata alla sparizione di tutti i colori sul pianeta Terra. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale della serie: "In tutto il mondo, tutti sanno che quando vedono una striscia rossa e blu nel cielo, non è un uccello...non è un aereo...è Superman!", inoltre in calce potete trovare due delle cover mostrare dalla DC Comics.

Ricordiamo che il Daily Planet ha un nuovo proprietario, e vi lasciamo ad un simpatico video diventato virale in cui Jeff Bezos è Lex Luthor.