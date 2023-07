Superman: DC Comics celebra i 30 anni del Regno dei Superman

Sono pochi gli archi narrativi diventati fondamentali nella storia di Superman come il Regno dei Superman, iniziato subito dopo la Morte di Superman nei primi anni ’90, e ricordato come un periodo estremamente florido e ricco di storie interessanti riguardo l’ultimo figlio di Krypton. Ecco quindi un volume speciale per i 30 anni della serie.

DC Comics ha infatti annunciato, come avvenuto proprio per la storyline in cui Doomsday privava Metropolis, e il mondo intero, dell’uomo d’acciaio, un albo volto a celebrare i 30 anni dall’inizio del regno dei superuomini. Tornando indietro al 1993, e precisamente al lancio sul mercato di The Adventures of superman #500, i lettori dell’epoca si ritrovarono a fare la conoscenza di ben quattro supereroi sostituti dell’originale kryptoniano dato per morto, ovvero Eradicator, John Henry Irons, Superboy e Superman Cyborg.

A loro si aggiungerà poi il reale Superman, Clark Kent, letteralmente tornato dalla tomba, e avranno inizio storie piuttosto interessanti, costruite con l’obiettivo di approfondire anche i nuovi quattro Supermen. Per celebrare il trentennale dell’uscita DC Comics ha quindi pensato di riportare i lettori in quella storyline, sviluppando storie ambientate subito dopo le devastanti conseguenze della morte di Clark Kent.

Il volume in questione inizia quando Lois Lane scopre i dettagli tenuti segreti da Perry White riguardo la ricerca dei vari Supermen. Intitolato Return of Superman 30th Anniversary Special, l’albo conterrà storie scritte da Dan Jurgens, Louise Simonson, Jerry Ordway e Karl Kesel, mentre i disegni sono stati affidati a Travis Moore, Brett Breeding e altri grandi talenti DC, e uscirà il 31 ottobre 2023. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

In conclusione, vi lasciamo al destino del Generale God nei fumetti, e ad un magnifico busto a grandezza naturale di Kal-El.