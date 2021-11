Superman è l'essere DC più forte? Come si classifica nell'universo DC Comics

Qual è il supereroe più forte? La risposta più ovvia a questa domanda è Superman, il primo vero supereroe che, sin dal suo debutto su Action Comics #1 del 1938, rappresenta l'archetipo dell'eroe del fumetto americano. Ma Superman è veramente il più forte tra i personaggi DC Comics? Quanto è forte, effettivamente, l'alter ego di Clark Kent?

Per poter quantificare la forza di Superman, è necessario partire dall'origine dei suoi poteri. Ovviamente, i poteri di Clark Kent sono dovuti al suo essere un alieno proveniente dal pianeta Krypton. Nelle prime storie, la densità della struttura molecolare del corpo di Kal-El era talmente alta da garantirgli l'invulnerabilità da qualsiasi danno. Inoltre, i suoi fortissimi muscoli gli consentivano di sollevare oggetti pesanti e fare balzi lunghissimi, ma non poteva volare.



In seguito, l'origine dei suoi poteri venne definita più dettagliatamente: la radiazione emessa dal Sole giallo della Terra è la fonte di tutti i poteri di Superman, tra cui la vista calorifica e la possibilità di volare. Su Krypton, Clark Kent non avrebbe avuto gli stessi poteri: il pianeta natale di Superman orbita infatti attorno ad un Sole rosso, che non permette ai kryptoniani di sviluppare abilità sovraumane.



In realtà, Kal-El ha qualcosa in più rispetto al resto dei kryptoniani. Nella realtà di New Earth, viene spiegato che la casata di El discende dalla divinità kryptoniana del sole Rao, rendendo così Superman a tutti gli effetti un semidio. E se questo non bastasse a renderlo superiore agli altri kryptoniani, bisogna tener conto anche del fatto che Superman ha continuato ad assorbire la radiazione gialla per tutta la sua vita, sin dal suo arrivo sulla Terra quando era ancora in fasce. Questa continua esposizione al Sole giallo lo ha portato ad accrescere continuamente la sua forza nel tempo.



Ma quanto è forte, quindi, Superman? Abbastanza da cambiare l'orbita dei pianeti o schiacciare il carbone tra le mani talmente forte da trasformarlo in diamante. In Kingdom Come, miniserie di Mark Waid e Alex Ross, un Superman maturo riesce a resistere all'esplosione di una bomba nucleare. In All Star Superman, di Grant Morrison e Frank Quietly, l'esposizione troppo ravvicinata al Sole carica le cellule di Superman a tal punto da potenziare tutti i suoi poteri, sbloccandone anche di nuovi come l'immunità ad una delle sue uniche debolezze: la kryptonite verde.



Ma nonostante tutto, Superman non è l'essere DC più forte. Nella già citata miniserie Kingom Come, assistiamo ad uno scontro tra uno Shazam adulto e un Superman invecchiato, che vede quest'ultimo in netta difficoltà. Sebbene non sembra ci siano piani per un adattamento in live action di questo scontro, uno dei desideri di The Rock sarebbe girare uno scontro tra il suo Black Adam e Superman.



Tra i personaggi superiori a Clark Kent in termini di forza bruta, spicca sicuramente Darkseid, che nella realtà New 52 è immortale, invulnerabile ed abbastanza forte da sconfiggere Superman in uno scontro diretto. Come se non bastasse, il rilancio DC Rebirth ha reso l'universo di Watchmen, la celebre opera di Alan Moore e Dave Gibbons, parte integrante del multiverso DC. Come conseguenza di ciò, Superman ha potuto incontrare un altro essere decisamente più forte di lui: il praticamente onnipotente Doctor Manhattan.



Come sempre accade nei fumetti, tuttavia, i livelli di forza non sono scritti nella pietra, e la presenza di decine e decine di realtà canoniche alternative nel multiverso DC sicuramente non aiuta. Non deve sorprendere quindi che uno degli esseri più forti del multiverso DC sia proprio una versione alternativa di Kal-El: Superman Prime. Si tratta di un immortale Clark Kent che, nella realtà DC One Million, è divenuto l'essere più potente del suo universo, raggiungendo il livello di un dio.



Al momento, non è chiaro quando potremo tornare ad ammirare le gesta di Superman sul grande schermo. In ogni caso, recentemente Henry Cavill ha parlato delle speranze di rivedere il suo Superman al cinema.