Superman: la più grande debolezza di Clark Kent non è la Kryptonite

Superman rappresenta da sempre il supereroe indistruttibile, incredibilmente potente, veloce, abile, ma nel corso dei suoi 80 anni di storia l’ultimo figlio di Krypton ha ricevuto anche delle debolezze. Oltre alla Kryptonite, ormai conosciuta anche da chi non segue i fumetti, Kal-El ha un altro grande punto debole.

Introdotta per la prima volte nel 1943 nella serie radiofonica dedicata a Superman, la Kryptonite è diventata sicuramente uno degli emblemi di tutte le sue avventure, venendo approfondita nel corso delle innumerevoli storie con l’aggiunta di nuove colorazioni in grado di avere altrettanti effetti diversi sugli organismi kryptoniani.

Tuttavia, Clark Kent sembrerebbe essere estremamente vulnerabile al controllo della mente, espediente usato molto volte dagli autori per inserire un po’ di variazioni all’interno della narrazione. La suscettibilità di Clark al controllo mentale non deriva però dal suo essere un kryptoniano, ma dagli affetti che ha costruito sulla Terra, e dal terrore che i suoi nemici possano in qualche modo rappresentare un pericolo per loro.

Tale debolezza è stata sfruttata da Maxwell Lord durante Crisi Infinita per manipolare la mente di Superman e spaventarlo mostrandogli visioni in cui la sua famiglia e i suoi amici venivano minacciati, o persino uccisi, come nel caso di Lois Lane. Anche in altre circostanze Superman ha mostrato di essere molto più debole di fronte alla paura di perdere i propri cari piuttosto che di fronte alla Kryptonite, che agisce indebolendolo fisicamente e non minando la sua psiche.

Data l'immediatezza rappresentativa della Kryptonite è naturale che col passare degli anni il minerale sia divenuto più iconico, ma proprio il suo continuo utilizzo l'ha resa una trovata narrativa sempre più banale, soprattutto di fronte alle complesse situazioni che possono crearsi quando la mente di Clark viene manipolata.