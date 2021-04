Superman: da quest'estate i fumetti dell'Uomo d'Acciaio subiranno una rivoluzione radicale

A partire dal mese di luglio, DC Comics reinventerà la sua linea di titoli dedicati a Superman donando all'Uomo d'Acciaio un nuovo gruppo di autori e una revisione "Future State" che porterà a una serie mensile.

La rivoluzione comincerà il 13 luglio, data in cui arriverà la nuova serie mensile Superman: Son of Kal-El. Scritta da Tom Taylor, già responsabile di Nightwing, DCeased e Suicide Squad, e disegnata da Johm Timms, questi fumetti seguiranno le vicende del figlio di Superman, al quale è stata affidato il compito di proteggere la Terra. È tempo che Jonathan Kent indossi il mantello di suo padre e continui la sua battaglia come simbolo di speranza per il mondo intero.

Il 20 luglio, invece, è il giorno di Supergirl: Woman of Tomorrow #2, serie limitata di otto numeri scritta da Tom King e dall'artista Bilquis Evely. Il fumetto continua il viaggio alla scoperta di sé di Kara Zor-El, un'avventura che la allontana dall'ombra del suo più famoso cugino.

Martedì 27 luglio è il turno di Action Comics #1033. Lo scrittore Phillip Kennedy Johnson e l'artista Daniel Sampere porteranno Superman in prima linea nella battaglia per liberare i prigionieri di Warworld. In questo nuovo volume, i rifugiati di Warworld si sono impossessati di una pericolosa tecnologia e l'hanno portata nel regno sottomarino di Acquaman, rischiando di provocare una guerra totale che persino Superman potrebbe non prevenire.

Troveremo, infine, Superman and the Authority. Se Superman intende liberare i prigionieri di Warworld, ha bisogno di aiuto, una richiesta che non può essere soddisfatta dalla Justice League. A guidare questa nuova serie ci sarà il pluripremiato scrittore Gran Morrison e l'artista Mikel Janin.

Che ve ne pare del futuro a fumetti di Superman? Nel frattempo, un lato nascosto di Clark Kent è emerso in Superman Red and Blue. L'Uomo d'Acciaio è stato sottoposto a una folle tortura in Future State Superman: World of War.