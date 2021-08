Superman diventa un fantasy medioevale! Ecco la miniserie Dark Knight of Steel

E se l'Uomo d'Acciaio approdasse improvvisamente in un mondo fantasy e le sue doti fossero sottoposte a un sistema a punteggio come in un gioco di ruolo? Indubbiamente, avrebbe punteggio pieno nelle categorie forza e velocità! Questa ipotesi diventa realtà in Superman: Dark Knight of Steel, serie a fumetti influenzata da Dungeons & Dragons.

DC Comics ha da poco annunciato Dark Knight of Steel, nuova miniserie a tema fantasy che ci porta a fare la conoscenza di una versione inedita di Superman. Oppure sarebbe il caso di chiamarlo Sir Superman?

Questa nuova avventura è pesantemente influenzata dai giochi di ruolo da tavola, tra i quali l'intramontabile Dungeons & Dragons. Una delle variant cover del primo volume di questa serie, infatti, rende palesemente omaggio al fantasy TTRPG creato da Gygax e Arneson.

Nel corso di un'intervista, l'autore Tom Taylor ha poi confermato l'ispirazione per questa serie. "Ho passato gli ultimi due anni a creare un nuovo universo fantasy epico per DC Comics. Dark Knights of Steel è un sogno che diventa realtà. Nonostante io sia lo scrittore della serie horro DC DCeased, in realtà sono un grande fan del fantasy. Combinare due delle mie cose preferite, ossia i supereroi DC e il fantasy, è il mio posto felice. Sono cresciuto leggendo Il Signore degli Anelli al fianco di Superman, e ora posso riunire tutto questo con Yasmine Putri nella più grande storia che potessi ideare. Una storia di guerra e amore, di disperazione e speranza, di tradimenti e improbabili alleanze forgiate in battaglia".

Dark Knights of Steel sarà composto da un totale di 12 numeri e porterà Superman ad affrontare un'avventura in pieno stile Il Trono di Spade. Siete pronti a vederlo vestire i panni di un cavaliere e a brandire una spada? Al momento dell'annuncio, non è stata fornita alcuna data di uscita ufficiale. DC Comics si è infatti limitata a un mero "sarà rilasciato presto".

In precedenza, Superman è diventato un manga. Non solo, accompagnato da Wonder Man, ecco Superman nel mondo degli anime.