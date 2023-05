Superman: l'ultimo figlio di Krypton prende vita in un busto 1:1 da 1850 euro

Superman è uno degli emblemi dei comics supereroistici, e a partire da quel celebre Action Comics #1, il personaggio, ideato da Schuster e Siegel, ha ricoperto un ruolo significativo in ogni epoca della storia del fumetto occidentale. Per onorarlo, quindi, due studi hanno unito le forze realizzando un busto di Kal-El a grandezza naturale.

Dal cinema alla televisione, dai fumetti all’infinito merchandise che continua ad essere prodotto, Superman è diventato parte della cultura popolare, andando a veicolare importanti messaggi attraverso innumerevoli storie, molte delle quali annoverate tra le graphic novel migliori del settore, scritte e disegnate da artisti di rilievo.

Ad oggi l’Ultimo Figlio di Krypton ha alle spalle una storia di 85 anni, una struggente morte per mano di Doomsday, una rinascita, diversi reboot legati anche alla sua famiglia, ai suoi figli avuti con Lois Lane, e continua a rappresentare l’emblema dell’eroismo nei comics. Per questo gli artisti di Limit Studio e Penguin Toys hanno voluto omaggiarlo con l’incredibile busto a grandezza naturale che potete vedere nelle immagini in calce.

Alto 103 centimetri, il busto appare incredibilmente dettagliato, con un’ottima resa dei materiali della tuta, e del design di Superman. Alla base si nota la skyline di Metropolis, dove spicca il globo in cima al Daily Planet, quotidiano dove lavora il mite giornalista Clark Kent, alter ego di Superman. In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, il busto è già prenotabile al prezzo di 1850 euro. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Per finire, ricordiamo che la nuova serie di Superman sta rilanciando alcuni vecchi antagonisti dell’Uomo del Domani, e che la Kryptonite sta diventando ulteriormente pericolosa grazie alla nuova invenzione di un villain molto particolare.