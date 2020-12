Superman: Jimmy Olsen è il nuovo proprietario del Daily Planet, come ha fatto?

Brian Michael Bendis ha sorpreso ancora una volta i fan di Superman con un sorprendente evento in Action Comics #1027, in cui è stato presentato il nuovo proprietario del quotidiano numero uno di Metropolis, il Daily Planet, ovvero Jimmy Olsen. Dopo qualche dettaglio emerso in precedenza, nel numero 1028 è stato specificato come ci sia riuscito.

Molte persone all'interno del giornale hanno domande alle quali Jimmy ha risposto con semplicità e senza molti giri di parole. Come spiega ai suoi colleghi, Olsen sembrerebbe essere imparentato con parte della famiglia Luthor, specificamente con il cugino Lex, e ciò significa che ha ereditato metà della fortuna della famiglia. Inoltre, Jimmy spiega, come potete vedere nella tavola riportata in fondo alla pagina, che Lex non ha alcun diritto sulla sua parte di denaro, e non può di conseguenza dirgli come spenderlo.

Jimmy ha quindi deciso di acquistare l'intero Daily Planet, affare che non si è rivelato molto complicato, nonostante ci fosse la questione dell'Invisible Mafia a minacciare la città. La storia riguardante la relazione tra Jimmy e Lex, è stata esplorata approfonditamente nella serie Superman's Pal Jimmy Olsen, composta da 12 volumi e firmata da Matt Fraction e Steve Lieber, dove viene presentata la relazione tra Jimberly Jimmington Olsen e Hannah Alexandria Luthor, che nonostante siano finiti per sposare altre persone, hanno avuto un figlio insieme.

L'idea di vedere Jimmy alla guida del Daily Planet si rivela però presto una fantasia, in quanto il nuovo proprietario lascia la completa direzione a Perry White. Ricordiamo che DC Comics ha annunciato la serie Red & Blue, e vi lasciamo ad un'analisi riguardante i poteri di Superman.