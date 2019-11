Superman: John Romita Jr. parla della guerra di Metropolis e del lavoro con Bendis

Prima che Brian Michael Bendis arrivasse alla DC Comics, l'autore ha creato tante linee narrative per la casa editrice rivale, la Marvel Comics. Qui ha stretto naturalmente numerose collaborazioni con diversi altri autori e disegnatori. Tra di loro c'è indubbiamente John Romita Jr, col quale ha lavorato su Avengers e Avengers VS X-Men.

Il duo sta per tornare a lavorare insieme grazie a Superman ed Action Comics, in arrivo questa settimana. Bendis si è occupato della sceneggiatura, mentre Romita Jr, affiancato da Janson e Anderson, si è occupato dei disegni di Action Comics #1017. La collaborazione proseguirà fino al #1020 in arrivo a fine febbraio.

Bendis si era espresso sul cambiamento di Superman lo scorso mese, ma ora è il turno di John Romita Jr. di parlare di questa collaborazione. In un'intervista rilasciata a ComicBook, Romita dichiara quanto segue: "Sbavavo a pensare di poter lavorare con Bendis. Perché quando ho saputo sarebbe arrivato, ho lasciato un suggerimento molto, molto, molto innocente: 'Voglio lavorare con Bendis', scrissi. onestamente, quando seppi che Brian stava tornando, dissi 'Se c'è una chance per cui io e Brian possiamo lavorare insieme, facciamola accadere'. E fortunatamente c'è stata. E ora eccomi, a lavorare su Action con lui, ed è un piacere lavorarci, è anche un genio. Sono stato fortunato con gli autori. E poi ho avuto la possibilità di lavorare con Klaus. Non penso ci sia qualcuno migliore di Klaus per me al momento. Sono così felice di come sta andando il lavoro. È brillante. È un artista brillante, come Danni Miki. E Brad Anderson, il colorista. Onestamente, sono fortunato di avere tre artisti su un progetto, aggiungendo me, quindi è una grande combinazione su Action. Sono davvero felice."

In calce potete vedere la copertina di Action Comics #1017 in uscita questa settimana, con Superman e gli altri eroi a terra per la guerra di Metropolis. Il seguito, nel #1018, arriverà il primo gennaio, seguito dal #1019 il 29 gennaio e il #1020 il 26 febbraio. Non perdetevi il nostro speciale sul Superman di Bendis.