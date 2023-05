Superman: la Kryptonite diventa più pericolosa che mai grazie ad un supervillain

Nella miriade di antagonisti conosciuti negli 85 anni di storia di Superman pochi hanno avuto lo stesso impatto della Kryptonite sull'esistenza di Clark Kent. Il minerale di Krypton, presente in varie forme, rare e non, è stato fondamentale anche in eventi dell’intero Universo DC e grazie ad un supervillain sta per diventare più pericoloso che mai.

Nel quarto volume della nuova serie di Superman, scritto da Joshua Williamson e disegnato da Jamal Campbell, l’antagonista Siobhan Smythe, conosciuta anche col nome da villain Silver Banshee, si ritrova improvvisamente contro Graft e tre suoi scagnozzi. La donna assalita prova immediatamente a contrastarli con i suoi poteri, solo per venire annichilita da Graft. A quanto pare, infatti, l’uomo ha creato uno speciale guanto col quale sfruttare i poteri di diversi tipi di kryptonite, non solo contro Superman, ma anche contro gli esseri umani.

Come specifica Graft stesso, il minerale di Krypton può avere degli effetti anche sulle persone normali con poteri sovrannaturali se la sua radiazione viene ampliata e combinata con altri tipi dello stesso minerale. Manipolando quindi le proprietà delle diverse Kryptonite conosciute si può agire anche su metaumani non originari del pianeta di Kal-El. Graft ha ormai raggiunto una conoscenza vastissima riguardo la Kryptonite, con la quale può anche assoggettare al suo volere altri antagonisti, e questa sua scoperta potrebbe comportare seri cambiamenti e stravolgimenti nella nuova storyline di Superman intrapresa da Williamson e Campbell.

Fortunatamente, però, l’uomo d’acciaio ha imparato a cavarsela in svariate situazioni disperate in cui è coinvolta direttamente la Kryptonite e potrebbe riuscire a contrastare la nuova arma. Fateci sapere cosa ne pensate di questo speciale guanto creato da Graft, e quali potrebbero essere gli sviluppi secondo voi, nei commenti. In conclusione, ricordiamo che Superman #1 è diventato il fumetto più costoso della storia, e vi lasciamo ripercorrere tutte le volte in cui Superman ha ucciso.