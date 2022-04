Superman, una nuova miniserie lo riporta nel mezzo della Crisi sulle Terre Infinite

A quasi quarant'anni dalla storica Crisi sulle Terre Infinite, DC Comics propone una nuova avventura con protagonista Clark Kent ambientata ai tempi del primo vero crossover del DC Universe. Superman: Space Age sarà una miniserie in tre numeri che vedrà l'Uomo d'Acciaio alle prese con la scoperta dell'inevitabile arrivo della fine del mondo.

"È il progetto dei miei sogni", dichiara Mark Russell, sceneggiatore di Superman: Space Age. "Non solo perché posso lavorare con un genio come Mike Allred, ma anche perché ho sempre trovato Superman un personaggio filosoficamente affascinante, che ci costringe a chiederci: quanto differente sarebbe il mondo se avessimo scelto di essere la versione migliore di noi stessi?".



"SUPER contento di poter finalmente rivelare il progetto su cui abbiamo lavorato in segreto per tutto questo tempo", aggiunge l'artista Mike Allred. "Sicuramente uno dei miei più importanti progetti per DC finora. Lavorare con le sceneggiature di Mark Russell è stato fantastico! Combinare iconografie da capogiro, personaggi importantissimi, colpi di scena, misteri e brividi, porterà alla creazione di un epico instant-classic! È stato sia spaventoso che d'ispirazione poter affrontare questa sfida e illustrare un progetto tanto fenomenale!".



Il primo numero di Superman: Space Age verrà pubblicato negli Stati Uniti il 26 Luglio 2022, e le successive uscite verranno pubblicate ogni due mesi. A corredo dell'annuncio, DC Comics ha pubblicato anche le variant cover che accompagneranno l'uscita del primo numero, che riportiamo in calce assieme ad alcune tavole di preview.



Presto, a seguito della morte della Justice League l'Universo DC dovrà affrontare una nuova Crisi. A Giugno avrà infatti inizio il prossimo grande evento crossover DC Dark Crisis.